Una nuova opzione di ricarica per Pixel Watch 4 si presenta sul mercato: il caricatore USB-C di Wasserstein, pensato per chi viaggia spesso. Questo caricatore compatto, senza cavi fissi, permette di collegare qualsiasi cavo USB-C, facilitando la ricarica ovunque ci si trovi. Il prezzo parte da soli 9 dollari, offrendo un’alternativa economica e funzionale. Ideale per chi desidera portare con sé un accessorio leggero e versatile, il caricatore si adatta facilmente a diversi dispositivi e situazioni di uso quotidiano.

una nuova soluzione di ricarica per pixel watch 4 arriva sul mercato con il caricatore on the go di wasserstein, pensato per offrire praticità, compattezza e flessibilità: nessun cavo fisso e una porta usb-c per collegare qualsiasi cavo a scelta. questa proposta si presenta come alternativa economica e comoda rispetto al caricatore originale, con un utilizzo mirato ai viaggi e all’organizzazione domestica. caratteristiche principali del caricatore on the go per pixel watch 4. il dispositivo impiega contatti laterali per alimentare il Pixel Watch 4, supportando entrambe le dimensioni disponibili, 41 mm e 45 mm. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel watch 4 caricatore usb-c pratico per viaggiare a partire da 9 dollari

Caricatore usb-c ultra-compatto da 10 dollari acquisto imperdibileIl caricatore USB-C da 10 dollari, prodotto da Anker, ha attirato l’attenzione perché permette di ricaricare dispositivi in modo rapido e compatto.

Garmin migliori orologi in offerta sconto incredibile per chi passa da pixel watch o galaxy watchGarmin ha lanciato una promozione speciale che riguarda i suoi orologi più recenti, attirando utenti di Pixel Watch e Galaxy Watch.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.