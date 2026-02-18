Piano di restyling di incroci e rotatorie Da Città Metropolitana 3,2 milioni
La Città Metropolitana di Milano ha deciso di investire oltre tre milioni di euro per migliorare gli incroci e le rotatorie, dopo un aumento degli incidenti nelle zone più trafficate. La cifra, di 3,2 milioni, servirà a rifare alcune intersezioni e a completare i lavori già avviati, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e scorrevoli. Questa operazione mira anche a promuovere alternative di mobilità più sostenibili per i pendolari.
La Città Metropolitana di Milano ha stanziato 3 milioni 273mila euro per favorire la sicurezza sulle strade provinciali attraverso la realizzazione, o il completamento, di alcuni interventi pensati per ridurre il rischio d’incidenti, fluidificare il traffico, incentivare la mobilità sostenibile. Fra gli 8 Comuni beneficiari, ci sono anche Mediglia, Tribiano e Pantigliate. Nello specifico, a Mediglia e Tribiano, uniti in una progettazione condivisa, arriveranno 255mila euro per alcuni lavori di perfezionamento delle nuove rotatorie sulla Cerca. A Pantigliate, 90mila euro serviranno per la messa in sicurezza delle alberature sulla provinciale 182, nonché per il restyling della passerella ciclo-pedonale sulla Paullese, all’altezza del centro commerciale Paullese Center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
