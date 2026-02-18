Oroscopo Settimanale 16-22 febbraio 2026 | classifica fortuna e decisioni chiave su soldi e lavoro

Il Sole inizia la sua transizione verso il segno dei Pesci, portando cambiamenti nelle decisioni di lavoro e nella gestione delle finanze. Questa fase si concentra sulla conclusione di progetti in corso e sul consolidamento delle scelte fatte in passato. Le stelle indicano che è il momento di chiudere con certezza gli affari aperti, evitando nuove iniziative. In questo periodo, le opportunità si presentano più come opportunità di chiarimento e di rafforzamento, piuttosto che di novità. La settimana si conclude con un'attenzione particolare alle scelte già prese.

Settimana 16-22 febbraio 2026: siamo nella fase decisiva. Ora non conta iniziare cose nuove, ma chiudere bene ciò che è stato avviato. La differenza la fanno scelte misurate, numeri chiari e una priorità concreta entro il weekend. Se devi negoziare o sollecitare una risposta, fallo con dati sintetici e una scadenza precisa. A cura di Eryx Aggiornato il 18 febbraio 2026 ore 13:40 In breve (aggiornamento 18 febbraio): Giorni Top: venerdì 20 e sabato 21 febbraio Da evitare: giovedì 19 (scelte affrettate o poco analizzate) Focus di fine settimana: chiudi una trattativa, una consegna o una richiesta rimasta in sospeso Regola anti-errore: non confermare spese o accordi senza un ritorno chiaro entro 30 giorni VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Classifica fortuna 16-22 febbraio 2026 (dal più favorito al più strategico) Leone: visibilità alta nella seconda parte della settimana, se formalizzi una proposta concreta.