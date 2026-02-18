Oroscopo di oggi, 19 febbraio 2026: le previsioni segno per segno. La posizione dei pianeti ha influenzato le emozioni di molti, portando tensioni e novità nelle relazioni. Per esempio, l’ingresso di Mercurio in Acquario crea più chiarezza nelle comunicazioni, ma può anche portare confusione. Oggi, alcuni segni sentiranno il bisogno di riflettere sulle scelte recenti, mentre altri si concentreranno su progetti futuri. È importante ricordare che le previsioni si devono adattare alle proprie esperienze quotidiane. Ognuno può interpretarle a modo suo.

L'oroscopo di oggi, 19 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Siamo immersi nel pieno dell'energia dei Pesci: sia il Sole che la Luna transitano in questo segno d'Acqua, creando un'atmosfera "oceanica". I confini tra realtà e sogno si fanno labili, l'intuizione è fortissima e la sensibilità di tutti è amplificata. È una giornata perfetta per l'arte, la compassione e l'amore spirituale, un po' meno per la contabilità o la precisione assoluta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

