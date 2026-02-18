Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari
Oggi, le Olimpiadi di Milano-Cortina portano in scena diverse competizioni: alle 14, le squadre italiane di curling affrontano il Canada, mentre si svolgono gli allenamenti di bob sia maschile che femminile. La giornata si presenta ricca di sfide e prove di abilità, con atleti pronti a dare il massimo sui ghiacci.
Biathlon, Staffetta.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
17/2/26. OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026. L'Italia resta seconda in classifica generale. Oggi conquistate una medaglia d'oro e una di bronzo: in tutto 24 medaglie: 9 d'oro, 4 d'argento, 11 di bronzo. Nella foto il medagliere delle prime 14 nazioni x.com
Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook