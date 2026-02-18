L’istituto comprensivo Pian del Bruscolo avvia una campagna di raccolta fondi per creare quattro aule tematiche presso la scuola media, per rispondere alla necessità di offrire spazi dedicati a musica, letteratura e scienze. La scelta nasce dall’esigenza di migliorare l’esperienza educativa e coinvolgere gli studenti in ambienti più dinamici. La scuola punta a coinvolgere genitori e comunità locale per realizzare questo progetto innovativo.

Il contributo di tutti per arricchire l’offerta formativa della scuola. L’istituto comprensivo "Pian del Bruscolo" ha lanciato ieri una campagna di raccolta fondi per realizzare all’interno della scuola media quattro nuove aule pensate per l’approfondimento di discipline musicali, letterarie e scientifiche in un contesto innovativo e stimolante. A fronte di bilanci comunali sempre più difficili da far quadrare e pertanto orientati soprattutto agli interventi strutturali urgenti, il mondo della scuola per puntare sempre più in alto si rivolge così anche al settore privato. In questo caso, all’appello per la realizzazione del progetto, presentato ieri nella sede dell’Unione Pian del Bruscolo, mancano ancora 17mila euro: rispetto al costo complessivo previsto per la costruzione e l’arredo dei nuovi spazi di 22mila euro, ne sono già stati raccolti 5mila grazie alla donazione della Proloco Fogliense, rappresentata ieri durante la presentazione dell’iniziativa dal presidente Luca Pretelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Officina del sapere’ per la media. Nasceranno 4 nuove aule tematiche

Leggi anche: Oroscopo del 2026, Simon & the Stars: «Nasceranno nuove leadership. La sfida? Ricostruire fiducia. L'Italia accelera e ritrova voce»

Classi senza aule e didattica attiva: un open day per scoprire la media Caterina SforzaLa scuola media Caterina Sforza invita famiglie e studenti all’open day del 15 dicembre, un’occasione per scoprire un ambiente innovativo e coinvolgente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.