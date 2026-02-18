Milano-Cortina Vittozzi e Wierer per l' ultima impresa insieme Clamoroso | Passler fatta fuori

Vittozzi e Wierer si preparano a chiudere la loro carriera olimpica a Milano-Cortina, mentre Passler viene sorprendentemente esclusa dalla squadra. Le due atlete, entrambe biathlete, rappresentano due facce diverse dello stesso sport: una delusa dai risultati, l'altra felice per l’oro nell’inseguimento conquistato. La decisione di escludere Passler ha suscitato molta sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Due donne, due biathlete allo specchio, una delusa assai da quello che ha combinato sinora ai Giochi, l’altro esaltata per lo splendido oro conquistato nell’inseguimento. Stiamo parlando, ovviamente, delle due azzurre che saranno protagoniste oggi (ore 14.45) nella staffetta 4x6 km: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dicono non vadano molto d’accordo ma dopo l’oro di Lisa, Dorothea si è recata ad abbracciarla e a complimentarsi in modo sincero: «È stata molto brava, ci ha tolto un peso in vista della staffetta», ha detto la Wierer. La squadra italiana che cercherà una medaglia sulle nevi di Antarselva è stata così composta: accanto alle due punte di diamante del nostro fondo rosa ci saranno Hannah Auchentaller e Michela Carrar. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

