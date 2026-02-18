Milan-Como | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Milan e Como scendono in campo a San Siro. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Fabregas – in diretta tv e streaming – nel recupero della 24esima giornata di Serie A, rimandata per permettere allo stadio meneghino di ospitare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-1 in trasferta con gol decisivo di Modric nel finale, mentre il Como ha perso in casa, con lo stesso risultato, con la Fiorentina. La sfida tra Milan e Como è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

