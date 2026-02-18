Lo hanno arrestato! Il famoso attore in manette | cosa ha fatto

Il famoso attore è stato arrestato durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans, dopo essere stato coinvolto in una rissa in strada. La scena si è svolta nella zona dei cortei, dove si trovava con amici, e ha portato all’intervento della polizia. Testimoni hanno riferito di aver visto l’attore litigare con altri partecipanti, prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Un’altra notte di festa trasformata in cronaca giudiziaria. Le celebrazioni del Mardi Gras, tra musica, maschere e cortei nel cuore di New Orleans, sono state segnate da un episodio che ha riportato sotto i riflettori uno dei volti più noti del cinema americano. Nel pieno del Carnevale, tra locali affollati e strade gremite, la situazione sarebbe degenerata fino all’intervento delle forze dell’ordine e dei paramedici. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, l’arresto è avvenuto nelle prime ore del 17 febbraio, al termine di una presunta colluttazione avvenuta nel quartiere francese della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Perché lo hanno arrestato" Can Yaman, cosa si scopre sull'attoreRecentemente, si è diffusa la notizia dell'arresto di Can Yaman.

