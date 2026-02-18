L’hanno arrestato Choc nello spettacolo la notizia sull’attore | serata finita malissimo

L’attore è stato arrestato durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, una notizia che ha scioccato il mondo dello spettacolo. La sera di festa si è conclusa in modo drammatico quando l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno riferito di averlo trovato coinvolto in una lite violenta tra i partecipanti. La scena si è svolta davanti a centinaia di spettatori, mentre il protagonista cercava di calmare gli spiriti accesi tra i presenti.

Le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, tradizionalmente sinonimo di musica, colori e festa collettiva, si sono trasformate in uno scenario ben diverso nelle prime ore del 17 febbraio. Tra le strade affollate del celebre Carnevale della città della Louisiana, l’attore è stato arrestato dopo una presunta colluttazione avvenuta nel cuore della notte. Noto al grande pubblico per il ruolo nella saga cinematografica Transformers, avrebbe avuto un comportamento aggressivo nei confronti dello staff di un locale situato nel quartiere francese. Secondo quanto riportato da Tmz, sarebbe stato accompagnato all’esterno del locale per motivi che non sono stati ancora chiariti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

