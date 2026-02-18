L’hanno arrestato Choc nello spettacolo la notizia sull’attore | serata finita malissimo
L’attore è stato arrestato durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, una notizia che ha scioccato il mondo dello spettacolo. La sera di festa si è conclusa in modo drammatico quando l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno riferito di averlo trovato coinvolto in una lite violenta tra i partecipanti. La scena si è svolta davanti a centinaia di spettatori, mentre il protagonista cercava di calmare gli spiriti accesi tra i presenti.
Le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, tradizionalmente sinonimo di musica, colori e festa collettiva, si sono trasformate in uno scenario ben diverso nelle prime ore del 17 febbraio. Tra le strade affollate del celebre Carnevale della città della Louisiana, l’attore è stato arrestato dopo una presunta colluttazione avvenuta nel cuore della notte. Noto al grande pubblico per il ruolo nella saga cinematografica Transformers, avrebbe avuto un comportamento aggressivo nei confronti dello staff di un locale situato nel quartiere francese. Secondo quanto riportato da Tmz, sarebbe stato accompagnato all’esterno del locale per motivi che non sono stati ancora chiariti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Hanno arrestato il figlio”. Choc nello spettacolo, la notizia sconvolge i famosiUna notizia scioccante ha sconvolto il mondo dello spettacolo: è stato arrestato Nick, figlio del noto regista Rob Reiner e di sua moglie Michele.
“Lo hanno arrestato”. Choc nello spettacolo: nei guai l’ex fidanzato della vip#ex-fidanzato- vip || Una notizia sorprendente scuote il mondo dello spettacolo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato. Le immagini choc e il video; Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzo; Sassari, donna segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzato.
Sassari, 25enne segregata, stuprata e torturata per 10 giorni: arrestato il fidanzatoÈ stata la madre della 25enne ad allertare i carabinieri che l'hanno trovata a casa dell'uomo sotto choc. Lui si è avvalso della facoltà di non rispondere ... corriere.it
Bambino picchiato in casa con un cucchiaio di legno, arrestato l'uomo del video chocMoltissimi i commenti di insulti nei confronti dell'uomo, che è stato identificato dalla polizia e portato negli uffici della Questura di Catania dove è stato fermato per maltrattamenti in famiglia ... ilmattino.it
I litigi andavano avanti da anni, poi a settembre 2025 l’episodio choc. La 76enne finì all’ospedale e il giovane fu arrestato. Il giovane in questi mesi si è impegnato a effettuare un corso “di recupero delle buone maniere” in un centro contro la violenza sulle don facebook