Le notizie più importanti di oggi 18 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Il furto di un camion ha causato il blocco temporaneo di via Appia a Latina questa mattina. L’episodio si è verificato intorno alle 8, quando i ladri hanno svuotato il veicolo di un'impresa locale. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della polizia. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre si svolgevano le operazioni di recupero. La comunità si chiede come migliorare la sicurezza nella zona.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo mercoledì 18 febbraio nel territorio pontino. - E' scattato il sequestro preventivo per un milione e mezzo per una società che ha evaso totalmente il fisco. L'indagine, condotta dalla guardia di finanza, coinvolge un'impresa di Anzio che opera nel settore portuale e vede indagate nove persone residenti tra Velletri, Latina e Cisterna. - Un uomo di 58 anni rintracciato a Cisterna è stato denunciato nell'ambito delle indagini per la morte di Alfredo Loreti, il 48enne deceduto in un incidente sulla Pontina dopo essere caduto dalla sua Ducati Monster.