Nuxe ha lanciato una nuova crema contro le macchie, causate dall’esposizione al sole e dall’invecchiamento. Il prodotto mira a prevenire le discromie e a proteggere la pelle dai danni quotidiani, grazie a ingredienti specifici. La formula combina proprietà anti-age e antiossidanti, offrendo un trattamento completo per la pelle. Si può applicare ogni giorno, anche prima dell’esposizione al sole, per mantenere un incarnato uniforme e giovane. La crema si trova già in farmacia e negozi di cosmetici.

La sua forza cosmetica è racchiusa in una sinergia di attivi e una texture setosa che dona un incarnato più luminoso. Nel cuore della formula c'è la tecnologia Alfa 3R formata da un concentrato di acido ialuronico naturale e ed estratti di semi di Alfalfa e Hemerocallis Fulva ottenuti tramite oleo-eco estrazione per apportare tre benefici che iniziano tutti per R: rivitalizzare, rinnovare e rigenerare. La niacinamide contribuisce invece a inibire il trasferimento della melanina, stimolare la produzione naturale di collagene e rafforzare la barriera cutanea. Questo ingrediente ha effetti diversi a seconda della sua concentrazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La crema anti-macchie da usare subito

