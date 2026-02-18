Juventus | buone notizie dall’infermeria

La Juventus ha ricevuto una notizia positiva dopo la sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nei playoff di Champions League. La causa è il recupero di uno dei loro difensori chiave, che ha iniziato a svolgere allenamenti individuali. Questa novità potrebbe dare una spinta alla squadra in vista delle prossime partite, che si svolgeranno tra pochi giorni. I tifosi sperano che il giocatore possa tornare presto in campo e contribuire alla rinascita della squadra. La situazione rimane comunque sotto stretta osservazione.

La pesante sconfitta per 5-2 subita dalla Juventus in casa del Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League ha lasciato l'amaro in bocca, ma almeno una buona notizia arriva dall'infermeria. Gleison Bremer, uscito per un problema, ha sostenuto gli esami al J-Medical: nessuna lesione muscolare, solo un affaticamento con lieve