Giornale radio del pomeriggio mercoledì 18 febbraio

Mercoledì 18 febbraio, un blackout ha lasciato senza corrente diverse zone di Milano, causando disagi a negozi e abitazioni. La causa è un guasto alla cabina elettrica principale, che ha interrotto l’erogazione dell’energia per alcune ore. Le squadre di emergenza sono intervenute per riparare il guasto, ma molte utenze sono rimaste senza luce fino a sera. La situazione ha provocato anche problemi di traffico e caos tra i pendolari. La riparazione prosegue, mentre le autorità monitorano la rete.

Mercoledì 18 febbraio, un blackout ha lasciato senza corrente diverse zone di Milano, causando disagi a negozi e abitazioni. La causa è un guasto alla cabina elettrica principale, che ha interrotto l'erogazione dell'energia per alcune ore. Le squadre di emergenza sono intervenute per riparare il guasto, ma molte utenze sono rimaste senza luce fino a sera. La situazione ha provocato anche problemi di traffico e caos tra i pendolari. La riparazione prosegue, mentre le autorità monitorano la rete.