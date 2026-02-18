Fiorentina Vanoli | Ogni partita è importante ma è ovvio che il pensiero al campionato c' è
Paolo Vanoli ha dichiarato che, nonostante ogni partita sia importante, il pensiero principale della Fiorentina resta il campionato. La causa è la sfida di playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, in programma questa sera. Vanoli ha sottolineato che la squadra si sta concentrando sulla partita europea, ma senza perdere di vista la classifica in Serie A. I giocatori si preparano con attenzione, sapendo che un risultato positivo potrebbe dare slancio anche al campionato. La sfida tra Fiorentina e Jagiellonia si avvicina.
Alla vigilia della sfida di playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia ha preso parola l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questo lavoro lo faccio con passione e grande motivazione, e ogni partita ha una motivazione speciale. Io vengo da una mentalità dove mi hanno insegnato che bisogna provare a vincere anche la partitella dell'allenamento. E' una partita di Conference, quindi è importante. E' un playoff, quindi dobbiamo gestirla nelle due partite. Sarà una partita difficile, per il campo, per le condizioni climatiche, ma non ci devono essere alibi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
