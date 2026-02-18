È uno dei trend del momento Ma come si evita l' effetto studentessa ? La guida per abbinarla con i tessuti giusti

La moda ispirata agli studenti americani sta conquistando le strade italiane, soprattutto tra i giovani. Questa tendenza richiama le atmosfere dei college d’oltreoceano, con capi che combinano stile casual e dettagli sportivi. Per evitare l’effetto “studentessa” troppo scolastica, è importante scegliere tessuti di qualità come il cotone e il tweed, e abbinarli con accessori moderni. La chiave sta nel mix di pezzi classici e dettagli contemporanei. Ora, molte persone cercano di rinnovare questo stile senza apparire troppo giovanili.

E voca istantaneamente le atmosfere dei college d'oltreoceano, il sapore di partite appassionate e un'eleganza sportiva d'altri tempi. Eppure, la polo rugby ha smesso i panni di semplice reliquia del guardaroba maschile per trasformarsi nella protagonista indiscussa in vista della primavera 2026. È un'eroina inaspettata, capace di infondere un tocco di sofisticata originalità nei nostri outfit quotidiani, a patto di saperne leggere l'evoluzione. Polo a maniche lunghe: modelli e outfit Primavera 2025. Un nuovo modo di vestire la polo rugby. La classica maglia dalle righe spesse destinata esclusivamente allo sport si trasforma.