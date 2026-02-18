Da Aglio Hojlund e peperoncino a Absolute Cinema | il Napoli trasforma i tormentoni social in moda
Il Napoli ha deciso di trasformare i meme più popolari in capi di moda, partendo dal successo del tormentone “Aglio, Hojlund e peperoncino”. La squadra ha lanciato una nuova collezione chiamata “Absolute Cinema” che riprende le frasi più condivise sui social, arricchendole con dettagli originali e colori vivaci. Questa scelta nasce dalla voglia di coinvolgere i tifosi più giovani e di portare il calcio nel mondo della moda in modo diretto. La collezione è disponibile online e in alcuni negozi ufficiali.
Tempo di lettura: 2 minuti La SSC Napoli lancia un nuovo drop della Linea Admin, la collezione che negli ultimi mesi ha conquistato i tifosi grazie a uno stile ironico, dissacrante e fortemente ispirato ai meme e al linguaggio della Gen Z. Questa volta la capsule celebra alcuni volti simbolo del Napoli di oggi: Giovane, Rasmus Hojlund, Antonio Vergara e, per la prima volta, anche il presidente Aurelio De Laurentiis. I nuovi capi sono disponibili da oggi alle ore 14:30 sullo store ufficiale TikTok del Club. La Linea Admin debutta inoltre anche sull’Official Store SSC Napoli online, con arrivo previsto prossimamente in tutti gli store fisici ufficiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
L’origine della pasta aglio, olio e peperoncino: una tradizione campana con influenze popolariLa pasta aglio, olio e peperoncino nasce in Campania e da lì si diffonde in tutta Italia.
Leggi anche: Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Hojlund? Ecco come sta andandoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Da Hojlund a Lukaku e Giovane: il Napoli cerca bomberSe per fare un tavolo ci vuole il legno, per vincere le partite ci vogliono i gol. È una regola chiara del mondo pallonaro. Ed è proprio per questo che gli attaccanti rivestono ... ilmattino.it
Rocchi a Open Var: Hojlund da espulsione, ma l'errore è anche colpa di Ferguson. I precedenti JuveDurante la partita tra Bologna e Napoli, Hojlund ha colpito Ferguson con una gomitata, suscitando polemiche sull’entità della sanzione. Daniele Chiffi, arbitro dell’incontro, ha ammonito l’attaccante ... tuttosport.com
La nuova collezione del Napoli è a dir poco clamorosa! Il nuovo drop della "Linea Admin" azzurra vede come protagonista Aurelio De Laurentiis, con la frase più azzeccata di tutte: Absolute Cinema #sscnapoli #lineaadminnapoli #dellaurentiis #absoluteci facebook
Genoa-Bologna come un thriller. De Rossi diventa Scorsese e vince una gara da 'Absolute Cinema' x.com