Da Aglio Hojlund e peperoncino a Absolute Cinema | il Napoli trasforma i tormentoni social in moda

Il Napoli ha deciso di trasformare i meme più popolari in capi di moda, partendo dal successo del tormentone “Aglio, Hojlund e peperoncino”. La squadra ha lanciato una nuova collezione chiamata “Absolute Cinema” che riprende le frasi più condivise sui social, arricchendole con dettagli originali e colori vivaci. Questa scelta nasce dalla voglia di coinvolgere i tifosi più giovani e di portare il calcio nel mondo della moda in modo diretto. La collezione è disponibile online e in alcuni negozi ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti La SSC Napoli lancia un nuovo drop della Linea Admin, la collezione che negli ultimi mesi ha conquistato i tifosi grazie a uno stile ironico, dissacrante e fortemente ispirato ai meme e al linguaggio della Gen Z. Questa volta la capsule celebra alcuni volti simbolo del Napoli di oggi: Giovane, Rasmus Hojlund, Antonio Vergara e, per la prima volta, anche il presidente Aurelio De Laurentiis. I nuovi capi sono disponibili da oggi alle ore 14:30 sullo store ufficiale TikTok del Club. La Linea Admin debutta inoltre anche sull’Official Store SSC Napoli online, con arrivo previsto prossimamente in tutti gli store fisici ufficiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L'origine della pasta aglio, olio e peperoncino: una tradizione campana con influenze popolariLa pasta aglio, olio e peperoncino nasce in Campania e da lì si diffonde in tutta Italia.

