Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che la lettera estratta per l’avvio delle prove orali nel concorso docenti PNRR3 è stata pubblicata, dopo che il decreto di nomina è stato firmato. La selezione riguarda insegnanti di infanzia, primaria e secondaria, e si basa su un’estrazione casuale svolta tra i candidati ammessi. Questa fase rappresenta il primo passo per la fase finale del concorso, che coinvolge centinaia di insegnanti pronti a sostenere le prove in diverse città italiane.

