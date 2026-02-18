Comicon torna a Bergamo con grandi fumettisti internazionali

Comicon Bergamo, il festival dedicato al mondo dei fumetti, torna a Bergamo dopo due anni di pausa. La causa è la richiesta di incontri con grandi autori internazionali e di mostre esclusive. Dal 26 al 28 giugno 2026, la Fiera accoglierà numerosi artisti provenienti da diversi paesi, offrendo anche workshop e presentazioni. L’evento coinvolgerà anche spazi in città e nella provincia, attirando appassionati e famiglie. Promoberg sostiene questa edizione, che promette di essere tra le più ricche di sempre.

Comicon Bergamo, il festival della cultura pop più atteso del Nord Italia, è pronto a tornare, in collaborazione con Promoberg, dal 26 al 28 giugno 2026 alla Fiera di Bergamo e con una serie di eventi in città e in provincia. Una quarta edizione che arriva dopo il successo dello scorso anno con oltre 38.000 visitatori e che promette tre giorni di fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi, concerti e molto altro. Si parte con il poster del festival, quest'anno realizzato da una delle artiste italiane più esplosive ed amate negli Stati Uniti, Nicoletta Baldari. Fumettista, illustratrice e character designer, lavora con Disney, Marvel, DC Comics, Hasbro, Lucasfilm, disegnando titoli come Frozen, Gli Incredibili, Star Wars, Spider Man, Geronimo Stilton: "Il disegno per questo poster è una commistione di elementi che ruotano intorno alla centralità del linguaggio del fumetto – racconta Baldari – da un lato c'è l'influenza più evidente, quella del lavoro di Murakami, con la sua chiave iper grafica sull'estetica pop giapponese.