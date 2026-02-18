L’ultima puntata di Cuori 3 si conclude con un colpo di scena che ha lasciato molti spettatori senza parole. La serie di Rai 1, con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati, si avvia verso il finale tra sogno e realtà, lasciando spazio a molte domande. Nella scena finale, un dettaglio importante rivela se i personaggi stanno vivendo un'illusione o affrontano una verità difficile da accettare.

Come finisce Cuori 3, la terza stagione?. Siamo arrivati all’ultima puntata di Cuori 3, la fiction di Rai 1 con Matteo Martari e Pilar Fogliati. Tre serate consecutive per chiudere un altro interessante capitolo. Da tre stagioni a questa parte, interpretano rispettivamente Alberto Ferraris e Delia Brunello i medici del prestigioso Molinette di Torino. Un medical drama che è cresciuto moltissimo, grazie soprattutto a una linea narrativa che assomiglia sempre di più a un thriller. Nel cast, dopo l’addio del protagonista Cesare Corvara, ci sono due new entry che cambiano tutto: Irma, interpretata da Carolina Sala e Gregorio Fois, il sensitivo impersonato da Giulio Scarpati, che torna protagonista su Rai 1, dopo gli anni gloriosi di Un Medico in Famiglia. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Come finisce Cuori 3, la spiegazione finale dell’ultima puntata: sogno o realtà ?

Come finisce La Preside, la spiegazione finale dell’ultima puntata: è un finale aperto ?La fiction del 2026 con Luisa Ranieri si chiude con un finale che lascia spazio a molte domande.

Unfinished Story | DRAMA | Full Movie in English

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.