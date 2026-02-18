Che cos’è il Csm e come potrebbe cambiare

Il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha fatto notizia perché si discute di possibili cambiamenti alle sue regole. La riforma potrebbe influenzare il modo in cui vengono scelti i giudici e il funzionamento delle nomine. Questa proposta nasce dopo alcune polemiche su come si assegnano le cariche più importanti nel sistema giudiziario.

Roma, 18 febbraio 2026 – Tecnicamente il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria dai poteri politici. Ma al di là di questa sintesi ‘brutale’ è molto di più. Ora, senza tornare alla separazione dei poteri di Montesquieu, è importante sottolineare come rappresenti il fulcro del nostro sistema giudiziario e come potrebbe cambiare tra poche settimane dopo il Referendum. La nascita del Csm. Iniziamo col dire che il Consiglio superiore della magistratura nasce come organo costituzionale con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1° gennaio 1948, tuttavia diventa operativo solo dieci anni più tardi, nel 1958, quando viene approvata la legge 195, che ne disciplina struttura e competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

