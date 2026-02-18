ChatGPT e Gemini svelano il podio dei cantanti di Sanremo 2026 | il vincitore dopo l'analisi delle canzoni

ChatGPT e Gemini hanno analizzato i testi dei 30 Big di Sanremo 2026, rivelando il podio dei cantanti. La causa è l’esame dettagliato delle parole e delle tematiche delle canzoni, che ha portato a una classifica inaspettata. Le due intelligenze artificiali hanno individuato i brani più convincenti e coinvolgenti, influenzando le aspettative degli appassionati. La decisione finale si basa sui risultati delle analisi, che offrono uno sguardo diverso sulle potenzialità dei concorrenti. La scelta del vincitore si avvicina.

Abbiamo chiesto a ChatGPT e Gemini di analizzare in anteprima i testi dei 30 Big per svelare la classifica finale. Tra messaggi sociali e ballate intime, i due modelli convergono su un podio a sorpresa: ecco chi vincerà secondo l'IA.