Champions Borussia Dtm-Atalanta 2-0
L’Atalanta incassa una sconfitta pesante a Dortmund, dove il Borussia segna due gol e si prende i tre punti. La squadra di Gasperini non riesce a trovare il modo di reagire, e il risultato si decide già nel primo tempo. La partita si gioca davanti a migliaia di tifosi tedeschi nel Signal Iduna Park, che festeggiano dopo ogni rete. L’andata si chiude così, con la squadra bergamasca che dovrà recuperare tra una settimana in casa.
23.07 Passo falso dell'Atalanta, battuta 2-0 a Dortmund dal Borussia. Ritorno tra 8 giorni a Bergamo. Pronti-via e i gialloneri,dopo un'insistita azione,passano:cross da destra di Ryerson per il perfetto stacco aereo di Guirassy (3'). La Dea ci prova con Zalewski,ma senza fortuna.A fine 1° tempo c'è il raddoppio: grande azione di Guirassy che mette in mezzo per il facile tap-in di Beier (42'). Nella ripresa i bergamaschi cercano il gol che varrebbe oro per la qualificazione,ma sono i tedeschi a mancare il tris con Brandt.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si conclude con un pareggio zero a zero, un risultato che nasce da una partita combattuta e molto tattica.
Il Borussia Dortmund ha segnato il gol decisivo contro l'Atalanta, portandosi in vantaggio 1-0 durante la partita dei playoff della Champions League.
