Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 18 febbraio 2026

Il 18 febbraio 2026, a Caserta, un furto al supermercato ha causato l’interruzione temporanea delle attività commerciali. I ladri sono riusciti a portare via merce per un valore di diverse migliaia di euro, lasciando sconcerto tra i residenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ripristinare la calma in zona. Nel frattempo, le autorità locali intensificano i controlli per prevenire altri episodi simili. Ecco le dieci notizie più rilevanti della giornata nella provincia.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 18 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Villaggio vacanze abusivo cancellato dalla costa: restituiti 14mila metri quadrati di demanio pubblico. Dopo il sequestro d'urgenza dello scorso anno, completate le demolizioni senza costi per lo Stato. Prosegue il piano contro l'abusivismo sul litorale. - Discariche abusive con vista sul mare: scattano i sequestri. L'operazione dei carabinieri nell'ambito dei controlli nella Terra dei Fuochi tra Castel Volturno, Mondragone e Falciano del Massico.