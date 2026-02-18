Bodo Glimt Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League
Bodo Glimt ha annunciato che la partita contro l’Inter si giocherà questa sera all’Aspmyra Stadion alle 21, causando l’interesse di molti tifosi. La sfida, valida per i playoff della Champions League 2025-2026, si svolge in Norvegia e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Le due squadre si affrontano in un match decisivo per la qualificazione alla fase a gironi. Molti appassionati cercano i canali giusti per seguire la partita in tempo reale. La gara sarà decisiva per entrambe le formazioni.
. BODO GLIMT INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21 Bodo Glimt e Inter scendono in campo all’Aspmyra Stadion, partita valida per i playoff della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Bodo Glimt Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Bodo Glimt Inter: dove vederla in tv e live streaming. La partita di Champions League tra Bodo Glimt e Inter sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Tpi.it
Bodo Glimt-Inter, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions LeagueMercoledì 18 febbraio alle ore 21, i tifosi italiani potranno seguire in diretta il match tra Bodo Glimt e Inter all’”Aspmyra Stadion” di Bodo, in Norvegia, dove i nerazzurri affrontano lo spareggio d’andata della Champions League 202526.
