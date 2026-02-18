Maria, 50 anni, ha scoperto che allenarsi regolarmente aiuta a gestire meglio i sintomi della menopausa. La donna ha iniziato a dedicare del tempo al fitness, concentrandosi su esercizi per il core, e ha notato miglioramenti nell’energia quotidiana. Per molte donne della sua età, rafforzare questa zona del corpo si rivela un alleato importante contro le difficoltà tipiche del periodo.

C are lettrici, oggi parliamo di uno dei temi più caldi in menopausa e no, non mi riferisco alle scalmane ma agli addominali. E no, non è una battaglia contro la “pancia che cambia”. In menopausa il lavoro sul core diventa una forma di cura. Una strategia concreta per sentirsi più stabili, più forti, più sicure dentro un corpo che si sta trasformando. Allenarsi con gli esercizi sulle scale X Cosa succede in menopausa. Quando gli estrogeni calano, il cambiamento non è solo sulla bilancia. La massa muscolare diminuisce, il metabolismo rallenta, il grasso tende a concentrarsi sull’addome. La postura si modifica quasi senza accorgercene: spalle un po’ più chiuse, zona lombare più affaticata, addome che sembra meno “sostenuto”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Allenarsi a 50 anni: perché il core è il vero alleato in menopausa

