A scuola di legalità con i carabinieri forestali
Gli studenti del Primo circolo didattico di Cesenatico incontrano i carabinieri forestali per imparare l’importanza della legalità. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio continua a coinvolgere i più giovani in attività didattiche pratiche. Questa settimana, i bambini hanno partecipato a una visita alla stazione dei carabinieri, dove hanno visto da vicino le attrezzature utilizzate per tutelare l’ambiente.
Gli studenti del Primo circolo didattico di Cesenatico, proseguono gli incontri con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Al centro di queste iniziative c'è la legalità, che è un argomento molto sentito dai grandi come dai piccoli. In questo percorso nei giorni scorsi il tema della legalità è stato legato all'ambiente ed alla biodiversità, con i Carabinieri forestali del Reparto Biodiversità di Punta Marina, guidati dal maresciallo Antonella Marini e da un suo collaboratore, per scoprire i segreti della natura. Il secondo ciclo di incontri del progetto 'Cultura della Legalità' ha trasformato la scuola in un laboratorio di curiosità e di apprendimento, che va oltre alle tradizionali lezioni.
