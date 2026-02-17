Google ha aggiornato Wear OS introducendo una funzione smart per le notifiche di Google Messages. Ora, gli utenti possono segnare i messaggi come letti direttamente dall’orologio, senza dover prendere lo smartphone. Questa novità rende più facile gestire le conversazioni veloci, soprattutto quando si è in movimento.

Questo testo presenta l’implementazione recente su Wear OS della funzione mark as read per Google Messages, destinata a semplificare la gestione delle notifiche direttamente dal polso. l’aggiornamento è in rilascio progressivo e coinvolge sia le versioni beta sia quelle stabili dell’app, offrendo agli utenti una modalità rapida per contrassegnare i messaggi come letti senza aprire la conversazione. mark as read dalle notifiche google messages su wear os. La funzione introdotta aggiunge un pulsante dedicato che appare al momento dell’arrivo della notifica di Google Messages. con un solo gesto, gli utenti possono archiviare immediatamente i messaggi non letti senza aprire l’app o interagire con la chat. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Wear os notifiche google messages si aggiornano con una funzione smart

Google ha appena aggiornato l’app Messages, introducendo una funzione che interrompe automaticamente l’ascolto delle note vocali lunghe tre minuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.