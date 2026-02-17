Vonn | perché 4 operazioni in 6 giorni? Gli esperti | È il protocollo ma tornerà a camminare

Lara Vonn si è sottoposta a quattro operazioni in soli sei giorni, una decisione che ha sorpreso molti. Gli specialisti spiegano che si tratta di un protocollo standard per accelerare il recupero, anche se il percorso resta difficile. Il professor Zaffagnini aggiunge che, considerando la sua condizione, l’atleta potrebbe riprendere a camminare già tra un anno e mezzo. Vonn ha già mostrato segni di miglioramento e si prepara a una lunga riabilitazione.

Quattro operazioni in sei giorni dopo una frattura alla tibia: non è così che Lindsey Vonn immaginava di chiudere i Giochi di Milano-Cortina (e la sua carriera) ma il rischio di scendere in pista nonostante la frattura del crociato non ha pagato. L’americana è caduta dopo poche porte della pista delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, riportando una brutta frattura della tibia e soprattutto chiudendo qui il sogno di un clamoroso ritorno olimpico. Da quel momento, per Vonn è iniziato un lungo calvario, con quattro operazioni in sei giorni che servono però a ricostruire gradualmente la tibia: i primi erano necessari per ridurre la frattura e stabilizzare la gamba tramite degli strumenti di fissaggio esterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

