Verona ha ospitato per la prima volta due grandi cerimonie olimpiche all’interno di un monumento storico riconosciuto dall’Unesco. La visita guidata “Verona e i giochi olimpici” permette ai visitatori di scoprire come le celebrazioni si sono svolte tra muri antichi e ambienti di grande valore artistico. È un evento unico che unisce sport, cultura e storia in un’unica cornice.

Per la prima volta due importanti cerimonie olimpiche si tengono in un monumento storico patrimonio Unesco. Quanto sappiamo di sport, sportivi e di tanti eventi significativi svoltisi a Verona nei secoli? Scopritelo con noi in questa passeggiata nel centro storico, eterno palcoscenico di vita quotidiana e storie eccellenti.Domenica 1 marzo alle 10.30Appuntamento in piazza Indipendenza alla statua di Giuseppe GaribaldiDurata 2 ore circa, accessibile a tuttiContributo richiesto 15 EuroGuida Manuela UberPrenotazione obbligatoria anche via WhatsApp al numero 3474717404🔗 Leggi su Veronasera.it Olimpiadi a Verona, Tommasi: «Grande sforzo, con spirito olimpico»