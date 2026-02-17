Visita guidata | Verona e i giochi olimpici
Verona ha visto molti suoi atleti partecipare alle Olimpiadi, portando onore alla città. La visita guidata intitolata
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Verona ha avuto molti atleti di altissimo livello che l’hanno ben rappresentata anche alle Olimpiadi. Le due cerimonie che si svolgeranno in Arena, antico anfiteatro romano famoso per la stagione lirica, ma anche per eventi sportivi internazionali, porteranno alla ribalta la nostra città anche a febbraio e marzo 2026. Per inserirci nell’atmosfera sportiva, vi propongo una passeggiata in centro città, vi racconterò le storie di vari sportivi - olimpionici e non -, le loro specialità, passando per alcuni luoghi iconici di Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it
Olimpiadi a Verona, Tommasi: «Grande sforzo, con spirito olimpico»
Argomenti discussi: Visita guidata: Verona e i giochi olimpici l'8 febbraio 2026; Verona, città dell’amore; Cosa fare a Verona e provincia nel weekend di San Valentino: eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Verona in Love, la città si accende d'amore: il programma.
Visita guidata Verona e i giochi olimpiciVisita guidata a Verona domenica 22 febbraio alle 10.30. Ritrovo all’ingresso dell'Arsenale Durata: 2 ore circa. Accessible a tutti Contributo richiesto : 15 euro a persona (minorenni gratis) ... veronasera.it
Visita guidata a Verona: Astro-LoveIn occasione di Verona In Love, nella giornata di San Valentino parleremo di amore, stelle e astrologia a Verona. Assieme a un'astrologa professionista, Maria Grazia D'Aprile, parleremo di come i pian ... veronasera.it
Visita guidata alle Cantine dell’Amaro Braulio Martedì (in inglese) Mercoledì, venerdì e sabato (in italiano) Bormio Le Cantine Braulio si aprono per visite guidate con prenotazione obbligatoria: un percorso sotterraneo di 1.600 mq tra 319 botti in rovere facebook