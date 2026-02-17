Visita guidata | Verona e i giochi olimpici

Verona ha visto molti suoi atleti partecipare alle Olimpiadi, portando onore alla città. La visita guidata intitolata

Verona ha avuto molti atleti di altissimo livello che l'hanno ben rappresentata anche alle Olimpiadi. Le due cerimonie che si svolgeranno in Arena, antico anfiteatro romano famoso per la stagione lirica, ma anche per eventi sportivi internazionali, porteranno alla ribalta la nostra città anche a febbraio e marzo 2026. Per inserirci nell'atmosfera sportiva, vi propongo una passeggiata in centro città, vi racconterò le storie di vari sportivi - olimpionici e non -, le loro specialità, passando per alcuni luoghi iconici di Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it

Olimpiadi a Verona, Tommasi: «Grande sforzo, con spirito olimpico»

