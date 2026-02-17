Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Il sito Veneto Segreto ha annunciato che nel fine settimana dal 20 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno visite guidate dedicate alla scoperta di luoghi nascosti e di storie poco conosciute nella regione. In particolare, i partecipanti potranno ammirare i mosaici della Fondazione Bisazza, un esempio di arte e design che si trova a Montecchio Maggiore. Questi mosaici sono realizzati con vetri colorati e rappresentano motivi moderni e tradizionali. La manifestazione punta a far conoscere dettagli poco noti della cultura veneta attraverso visite che durano circa un'ora ciascuna.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Veneto Segreto propone nel weekend dal 20 e al 22 febbraio 2026 una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Inizia il weekend con un'esperienza sensoriale unica. La Fondazione Bisazza non è solo un museo, ma un luogo magico dove l'antica arte del mosaico si sposa con il design contemporaneo. DOMENICA 01 MARZO1° turno: 11.302° turno: 123° turno: 14.304° turno: 15 Una delle dimore più imponenti del vicentino, celebre per la sua architettura palladiana e per custodire una delle cucine storiche più grandi d'Europa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it (1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 7 e l'8 febbraio 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend; Veneto segreto tutti gli eventi del weekend. Veneto segreto, tutti gli eventi del weekendPrendi parte ad un viaggio nel tempo tra le possenti mura di uno dei castelli più suggestivi del Colli Euganei. Durante la visita guidata attraverserai: la vecchia dogana, la sala delle armi e la sugg ... padovaoggi.it Veneto Segreto: Palazzo Montanari e le colline della ValpolicellaPalazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca ve ... veronasera.it Veneto segreto - Veneto segreto added a new photo. facebook