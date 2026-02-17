Terni arrivata l’omologazione per il Campo Scuola | attesa per la riapertura dei cancelli

A Terni, l’omologazione del Campo Scuola Casagrande arriva dopo mesi di attesa, grazie alla decisione della Federazione Italiana Atletica Leggera di approvare i lavori di ristrutturazione. La certificazione ufficiale, arrivata nei giorni scorsi, apre la strada alla riapertura del centro sportivo, che potrà riprendere le attività per le scuole e gli atleti locali. La struttura, che ha subito interventi di miglioramento, potrà finalmente tornare a ospitare gli allenamenti e le competizioni.

Il documento è pervenuto agli uffici del Comune, e le associazioni sportive attendono la chiamata per poter iniziare a utilizzare la struttura Una notizia molto attesa per la riapertura del Campo Scuola Casagrande: l’ufficio impianti sportivi della Federazione Italiana Atletica Leggera ha inviato il documento che ne attesta l’omologazione. La classe di appartenenza indicata è “IE – Esercizio”. Il certificato di omologazione è stato rilasciato dopo un iter che ha visto il collaudatore della FIDAL, lo scorso 4 dicembre 2025, effettuare un sopralluogo specifico. Sono stati eseguiti test in loco e in laboratorio, e all’esito di tutti i controlli l’impianto è risultato conforme e provvisto dell’obbligatorio corredo di attrezzi e attrezzature, fatta eccezione per la zona di caduta e i ritti del salto in alto.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, il Campo Scuola all’esame dell’omologatore: “Rasature delle pedane dei lanci ed attrezzature in arrivo”

Terni, Marco Cecconi: “Criticità evidenti per l’ampliamento del Campo Scuola. Facile essere profeti”A Terni, Marco Cecconi evidenzia criticità nell’ampliamento del Campo Scuola Casagrande, in vista della prossima riapertura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.