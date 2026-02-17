Salesi più investimenti e nuovi macchinari La promessa di AouM e istituzioni | Massima attenzione per via Corridoni

L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e le istituzioni hanno annunciato più investimenti e l’acquisto di nuovi macchinari per il reparto di pediatria del Salesi di via Corridoni. Questo intervento mira a migliorare le cure offerte ai piccoli pazienti e a rendere più efficiente l’intera struttura. La promessa è di intervenire subito, con risorse concrete che arriveranno nei prossimi mesi.

Il Dg dell'azienda Armando Marco Gozzini annuncia per il presidio medico cittadino il raddoppio delle guardie per prevenire incendi, la guardia attiva h24 e ricorda le nuove risonanza magnetica e Tac ANCONA – Massima attenzione nei confronti del Salesi di via Corridoni da parte dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e delle istituzioni. A dirlo sono i protagonisti della visita effettuata ieri a quello che per molti resta “l’Opsedaletto”. Presenti il direttore generale dell’AouM Armando Marco Gozzini, il Magnifico Rettore dell’Università politecnica delle Marche Enrico Quagliarini, dal Pro Rettore Andrea Santarelli, dal preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Mauro Silvestrini, dall’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, dall’assessore regionale Giacomo Bugaro e dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

