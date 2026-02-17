Qual è il bilancio dei saldi invernali 2026?

I saldi invernali 2026 sono iniziati il 3 gennaio e, a più di un mese dalla loro apertura, è possibile fare i primi conti. Durante questo periodo, molti negozi hanno registrato un aumento delle vendite, soprattutto nei centri commerciali e nelle vie dello shopping più frequentate. Le vendite hanno portato a sconti significativi su capi di abbigliamento e accessori, attirando clienti da diverse città.

Ad oltre un mese dall'inizio i saldi invernali 2026, partiti il 3 gennaio in quasi tutta Italia, è tempo di bilanci. In alcune regioni, come il Lazio, sono addirittura già terminati, permettendoci di tirare le prime somme sulle vendite di abbigliamento e calzature. Secondo il monitoraggio di Federmoda Italia e Confcommercio, quasi tre negozi su quattro hanno registrato, nel mese di gennaio, una tenuta o una crescita delle vendite. Un punto vendita su quattro ha invece segnato un calo. Saldi invernali 2026, i dati sulle vendite. Anche quest'anno Federazione Moda Italia-Confcommercio ha sottoposto le imprese associate al questionario sull'andamento delle vendite di gennaio 2026 rispetto a gennaio 2025.