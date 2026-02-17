Il match tra Club Brugge e Atletico Madrid si gioca mercoledì alle 21:00, perché i Colchoneros vogliono rompere un tabù contro questa squadra. La partita rappresenta una sfida importante per entrambe, che cercano di avanzare agli ottavi di Champions League. L’Atletico, reduce da alcune sconfitte recenti, punta a dimostrare di essere ancora una squadra competitiva in questa fase della stagione.

Club Brugge-Atletico Madrid è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Atletico Madrid si è appena lasciato alle spalle due settimane pazzesche, da montagne russe. Prima la doppia sfida ravvicinata con il Betis tra Coppa del Re e campionato (vittoria per 5-0 a Siviglia e sconfitta di misura al Metropolitano), poi la notte magica della goleada rifilata al Barcellona, schiantato 4-0 nella semifinale d’andata copera che gli ha permesso di ipotecare la finalissima, ed infine il clamoroso tonfo di domenica scorsa a Vallecas nel derby con il Rayo Vallecano (3-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Club Brugge-Atletico Madrid: i Colchoneros devono sfatare un tabù

Il Club Brugge affronta l’Atletico Madrid il 18 febbraio 2026 alle 21:00 al Jan Breydel Stadion, ma ancora non si sa quale squadra si presenterà in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.