Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas all’ingrosso è aumentato a causa delle tensioni geopolitiche in Europa. Oggi, 16 febbraio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,339 euro per metro cubo, dopo aver registrato variazioni nelle ultime settimane. Un dettaglio rilevante è che il mercato ha subito un incremento di circa il 5% rispetto al mese precedente.
Quanto vale oggi il gas all'ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 16 Febbraio 2026, è pari a 0,339 €Smc. Questo dato rappresenta il prezzo medio giornaliero del gas naturale scambiato all'ingrosso sul mercato italiano, convertito dal valore di 35,66 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai picchi di inizio mese, quando si erano toccati valori superiori a 0,41 €Smc. Dopo una fase di volatilità, con oscillazioni anche marcate, il prezzo si è stabilizzato su livelli più bassi, segno di una maggiore disponibilità di offerta o di una domanda più contenuta.
Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 13 febbraio 2026; Valore PSV gennaio 2026: quanto costa il gas oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 10 febbraio 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 17 febbraio: crollo dei prezzi, luce -4,9%.
