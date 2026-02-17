Piscine asfalto e tavole con le ruote | i metodi di training alternativi degli atleti degli sport invernali

Gli atleti degli sport invernali scelgono metodi di allenamento alternativi per migliorare le loro performance, anche senza neve o ghiaccio. In città, si allenano su piscine riscaldate, su asfalto o usando tavole con le ruote per simulare le condizioni della neve. Questa strategia permette loro di mantenere la preparazione tutto l’anno, sfruttando ambienti diversi e attrezzi innovativi. Per esempio, alcuni si allenano in palestre o sui percorsi urbani, adattando tecniche di sci o di snowboard con attrezzature apposite.

Q uando immaginiamo l’allenamento per le Olimpiadi invernal i, pensiamo subito a piste innevate, ghiaccio, freddo polare. La realtà, però, è molto più sorprendente: d’estate – o nei Paesi dove la neve non c’è quasi mai – gli atleti si arrangiano e si allenano su asfalto, in palestra, persino in piscina. Neve e ghiaccio non sono indispensabili per fare training: contano il gesto, la memoria muscolare e la preparazione del corpo. E le soluzioni che hanno trovato sono spesso geniali. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Salto con gli sci: imparare a volare da terra. Prima di lanciarsi davvero da un trampolino, chi pratica ski jumping impara il gesto del volo “a secco”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

