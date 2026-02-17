Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Panathinaikos affronta la Viktoria Plzen nei playoff di Europa League a causa di una vittoria importante ottenuta in campionato la scorsa settimana. La partita di andata si disputa giovedì sera ad Atene, dove i greci cercano di sfruttare il calore dello stadio per mettere pressione agli avversari. La sfida rappresenta un passo decisivo per la qualificazione, e il team di casa si prepara con determinazione. I tifosi si aspettano una gara intensa, che potrebbe cambiare le sorti del passaggio del turno.

Il Panathinaikos si trova di fronte l'ostacolo Viktoria Plzen ai playoff di Europa League. Il match d'andata si gioca giovedì ad Atene ed è fondamentale per la qualificazione dei greci, che devono dare tutto nella prima partita in casa. La squadra allenata da Rafa Benitez ha vinto solamente una delle ultima quattro partite e non.

Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Panathinaikos affronta la Viktoria Plzen nei playoff di Europa League, perché deve vincere per sperare nella qualificazione.

