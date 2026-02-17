Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026

Paolo Fox ha pubblicato l’oroscopo per domani, mercoledì 18 febbraio 2026, indicando quali segni potrebbero affrontare cambiamenti importanti. Per esempio, la Bilancia potrebbe ricevere una notizia inaspettata che influenzerà la giornata, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune tensioni sul lavoro. Sagittario e Capricorno, invece, si troveranno a dover fare delle scelte decisive, mentre l’Acquario e i Pesci potrebbero sentire l’energia giusta per iniziare qualcosa di nuovo.

