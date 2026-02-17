Occhi stanchi e bruciore da computer | i migliori colliri integratori e rimedi per chi lavora ore al PC

Perché passano molte ore davanti al computer, molte persone soffrono di occhi stanchi e bruciore. La causa principale è l'uso prolungato dello schermo, che affatica la vista e provoca disagio. Per alleviare questi sintomi, ci sono colliri, integratori e semplici rimedi che possono aiutare. Sempre più individui cercano soluzioni pratiche per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro o studio.

Sono sempre di più le persone che passano diverse ore della giornata davanti allo schermo di un computer a causa di smart working, studio o riunioni online. Quando non si usa il computer, si ha in mano lo smartphone e gli occhi sono sottoposti a uno stress costante. Il risultato è la stanchezza degli occhi, con una sensazione di bruciore, secchezza e visione offuscata, che spesso può condurre anche a mal di testa. Tutti questi sintomi possono essere racchiusi sotto la definizione di Computer Vision Syndrome (CVS), che viene riconosciuta anche dalla letteratura scientifica come un affaticamento visivo digitale.