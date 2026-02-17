Musica al Bourbon Street gli appuntamenti live della settimana
Il Bourbon Street Jazz Club di via Bellini a Napoli ospita questa settimana numerosi concerti dal vivo, portando musica di qualità nel centro storico. La programmazione include performance di artisti locali e internazionali, pronti a regalare serate coinvolgenti ai clienti del locale. Tra i vari appuntamenti, si segnalano anche sessioni di jazz e blues, che attirano appassionati da tutta la città.
Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Giovedì 19 febbraio l'appuntamento è con la serata Jazz Jam e il live di Gianluca Manfredonia, Alessandro Vai e Dario Guidobaldi. Venerdì 20 arriva Sofia Cocciolo in 4Tet, mentre sabato 21 sul palco ci sono i True Blues. La settimana in musica si chiude domenica 22 febbraio con il Pad Trio.
