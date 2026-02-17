Migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2026 | marche e prezzi a confronto

Nel 2026, i robot aspirapolvere e lavapavimenti sono diventati più sofisticati grazie alla tecnologia di mappatura, spingendo molte famiglie a sostituire i vecchi modelli. Aziende come iRobot e Roborock hanno lanciato nuovi dispositivi con funzioni di auto-pulizia e controllo tramite app, mentre i prezzi variano dai 200 ai 1.000 euro. In questa guida, mettiamo a confronto le marche e i costi, aiutandoti a trovare il modello più adatto alle tue esigenze.

In questa guida vi consigliamo i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2026, dai più avanzati autopulenti con mappatura ai modelli economici e di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo.