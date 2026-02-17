Martedì Grasso 2026 | cosa fare a Roma e in provincia il 17 febbraio

Il Martedì Grasso, 17 febbraio 2026, segna il gran finale del Carnevale e a Roma e nei comuni della provincia la festa si accende con sfilate, carri allegorici, eventi per famiglie e tradizioni secolari. Ecco gli appuntamenti da non perdere tutti in programma nella giornata del 17 febbraio. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Carnevale rionale di Testaccio. Nel cuore di Testaccio torna il Carnevale rionale, una delle feste popolari più antiche della città, documentata fin dal X secolo. La sfilata del Martedì Grasso attraversa il quartiere con un carro ispirato all’ Arca di Noè e un tema dedicato alla sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Funweek.it

Il 17 febbraio 2026, il Carnevale si conclude con il Martedì Grasso, e questa data arriva con tante immagini e Gif divertenti da condividere.

Alla vigilia del Martedì Grasso vi chiediamo qual è stato il Carnevale che vi è piaciuto ai Castelli Romani nel 2026 Abbiamo aperto il sondaggio ufficiale di Castelli Notizie: potete esprimere fino a 2 preferenze. Avete tempo fino alle 23.59 di mercoledì 1 - facebook.com facebook

Martedì Grasso al #TeatroSanCarlo! Il 17 febbraiodalle h.18.30, in occasione della recita di #Falstaff, vi aspettiamo al Salone degli Specchi per un brindisi di #Carnevale. Indossate una maschera, ispirandovi al celebre verso dell’opera di #Verdi: Tutto nel x.com