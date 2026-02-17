Lucio Corsi e il nuovo amore | svelata la compagna influencer
Lucio Corsi ha ufficialmente una nuova compagna, influencer nota sui social, e la notizia è stata confermata da alcune sue foto pubblicate online. La coppia si è incontrata durante un evento musicale a Roma, dove entrambi erano presenti. La ragazza, con oltre 100.000 follower su Instagram, ha condiviso uno scatto con Corsi mentre sorridevano insieme. Dopo il successo a Sanremo, l’artista toscano sembra aver ritrovato il sorriso grazie a questa relazione.
Lucio Corsi ha conquistato il grande pubblico lo scorso anno a Sanremo, con il brano “Volevo essere un duro”, che gli è valso un prestigioso secondo posto, subito dietro a Olly e la sua canzone “Balorda nostalgia”. Da quel momento, la carriera del cantautore toscano non si è mai fermata. Corsi sta infatti completando il suo tour europeo, prima di dare il via agli appuntamenti italiani, confermandosi uno degli artisti emergenti più seguiti del panorama musicale. Negli ultimi giorni, il cantante è tornato sulle prime pagine per un motivo più personale: la sua nuova relazione sentimentale. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è Chi Dice, Lucio Corsi sarebbe fidanzato con una nota modella e influencer, Cloe Simoncini, classe 1998, già protagonista di diversi spot televisivi. 🔗 Leggi su Billipop.com
