Lo sciopero davanti alla Bindi | Irregolarità nelle buste paga

A San Giuliano, i dipendenti di Bindi hanno deciso di fermarsi dopo aver scoperto che ci sono irregolarità nelle loro paghe. La causa principale riguarda pagamenti incompleti e mancanze di bonus, che hanno portato a una protesta davanti alla sede dell’azienda. La tensione tra lavoratori e management cresce, mentre si attendono risposte ufficiali sulla situazione.

San Giuliano (Milano) – «Irregolarità nelle buste paga», scatta lo sciopero tra i lavoratori dei trasporti e della logistica che prestano servizio per Bindi. Manifestazione di protesta, ieri mattina, davanti allo stabilimento sangiulianese della nota azienda dolciaria, in via Liberazione. A incrociare le braccia, in mattinata, è stata una rappresentanza dei 120 lavoratori della Client Solution, società che ha in appalto la gestione del magazzino, comprensiva d'imballaggio e spedizione dei prodotti.