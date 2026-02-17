Lezioni americane Loretta Napoleoni dialoga con Peter Gomez | Negli Usa di Trump e degli scandali sono scomparsi i canadesi

Loretta Napoleoni e Peter Gomez si incontrano di nuovo martedì alle 16 per le Lezioni Americane, concentrandosi sugli aspetti nascosti dell’America meno visibile. Napoleoni ha spiegato che negli Stati Uniti di Trump e degli scandali politici, i canadesi sono praticamente spariti dalla scena pubblica. Durante il dibattito, discuteranno di come le tensioni interne abbiano modificato la percezione del confine settentrionale e di come questa situazione influisca sulle relazioni tra i due paesi.

Martedì alle 16 torna l'appuntamento con le Lezioni Americane di Loretta Napoleoni che dialoga con Peter Gomez per raccontare gli aspetti meno noti dell'America profonda. Negli Usa di Trump, dei dazi, dell'Ice e dello scandalo Epstein sono scomparsi i canadesi. Ma l'economia continua a tenere.