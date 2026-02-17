L’Einaudi rivisto e corretto | due equivoci nel citare lui e la Germania a sostegno del Sì al referendum

L’ultima puntata di Report dell’8 febbraio ha portato brevemente alla ribalta la Fondazione Einaudi di Roma (che – è bene precisare subito – non ha nulla a che fare con la Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Torino), la quale è si è fatta sostenitrice delle ragioni del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, promuovendo la campagna “SìSepara”. Sul sito internet dedicato all’iniziativa per la verità più che ragioni per il Sì vengono enunciati i soliti assiomi indimostrati (per esempio “Questa architettura si regge su un doppio pilastro di garanzie: due Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente” – perché two is megl che one ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Fondazione Einaudi replica duramente alle accuse di “Report” che l’accusano di promuovere il sì al referendum.

Durante l’evento Atreju, la Fondazione Einaudi ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui contenuti della riforma della giustizia, sottolineando che i magistrati non sono sacerdoti dell’etica pubblica.

