L’Einaudi rivisto e corretto | due equivoci nel citare lui e la Germania a sostegno del Sì al referendum
La Fondazione Einaudi di Roma è finita sotto i riflettori perché ha sostenuto il “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, creando confusione tra il pubblico. Durante la puntata di Report dell’8 febbraio, sono emersi due errori nel citare il suo nome e la sua relazione con la Germania. La fondazione, infatti, non ha nulla a che vedere con la più nota Fondazione Luigi Einaudi di Torino, e ha promosso la campagna “SìSepara” senza precisare questa differenza. Un esempio concreto di questa confusione riguarda l’uso di immagini di un logo simile a quello della fondazione torinese, che ha alimentato l
L’ultima puntata di Report dell’8 febbraio ha portato brevemente alla ribalta la Fondazione Einaudi di Roma (che – è bene precisare subito – non ha nulla a che fare con la Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Torino), la quale è si è fatta sostenitrice delle ragioni del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, promuovendo la campagna “SìSepara”. Sul sito internet dedicato all’iniziativa per la verità più che ragioni per il Sì vengono enunciati i soliti assiomi indimostrati (per esempio “Questa architettura si regge su un doppio pilastro di garanzie: due Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente” – perché two is megl che one ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bufale e veleni da “Report” sulla Fondazione Einaudi: è colpevole di promuovere il “Sì” al referendum? La dura replica
La Fondazione Einaudi replica duramente alle accuse di “Report” che l’accusano di promuovere il sì al referendum.
«Al referendum votiamo sì. I magistrati non sono i sacerdoti dell’etica pubblica»: il monito della Fondazione Einaudi ad Atreju
Durante l’evento Atreju, la Fondazione Einaudi ha ribadito l’importanza di concentrarsi sui contenuti della riforma della giustizia, sottolineando che i magistrati non sono sacerdoti dell’etica pubblica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
