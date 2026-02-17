Oggi, il ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti ai finanziatori del comitato per il no, puntando l’attenzione sulla provenienza dei fondi. Nel frattempo, si è svolta la prima riunione del Board of Peace, un organismo appena costituito per promuovere iniziative di pace in diverse zone del paese. Nelle pagine iniziali, si legge anche della scomparsa di Robert Duvall, attore noto per i suoi ruoli nel cinema americano.

La richiesta del ministero della Giustizia dei finanziatori del comitato per il no, la prima riunione del Board of Peace, e la morte di Robert Duvall Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della polemica sulla richiesta del ministero della Giustizia al comitato per il no al referendum in programma il 22 e il 23 marzo di comunicare i nomi dei finanziatori del comitato, altri titolano sulla riunione di giovedì prossimo del Board of Peace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sulla partecipazione dell’Italia all’incontro. La Stampa apre sulla visita alla sua redazione del presidente della Repubblica Mattarella, qualche giornale segue la vicenda del trapianto di cuore sbagliato su un bambino di Napoli, e il Giornale si occupa dei rapporti fra il Movimento 5 Stelle e Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.