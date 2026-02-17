Le notizie più importanti di oggi 17 febbraio 2026 a Latina e in provincia
Il 17 febbraio 2026 a Latina, un incendio ha devastato un deposito di materiali edili, causando l’interruzione della viabilità sulla strada principale. La causa dell’incendio sembra essere un cortocircuito, ma i pompieri stanno ancora indagando. Il fumo si è propagato rapidamente, obbligando diverse abitazioni vicine a evacuare temporaneamente. Questa mattina, le autorità hanno confermato che nessuno è rimasto ferito.
Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo martedì 17 febbraio nel territorio pontino. - E’ stata accolta la richiesta della procura di Latina sull'arresto dell'ex vicesindaco di Sabaudia. Il gip Giuseppe Cario ha firmato il provvedimento cautelare e questa mattina sono scattati i domiciliari per Giovanni Secci e due dirigenti comunali. - Armi, munizionamento di diversi calibri, cartucce da guerra, componenti e strumenti utilizzabili per la modifica delle armi. Questo quanto sequestrato a Latina dalla squadra mobile che ha eseguito una perquisizione domiciliare e arrestato un uomo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
